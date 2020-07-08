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Зеленский прибыл в Луганскую область и рассказал о компенсациях из-за пожаров

Среда 08 июля 2020 обновлено 10:50
Зеленский прибыл в Луганскую область и рассказал о компенсациях из-за пожаров
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Пострадавшим могут компенсировать в общей сумме 50 млн гривен

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Луганскую область, где вспыхнули лесные пожары. Пострадавшим могут выделить 50 млн гривен, но решение еще не принято.

Об этом он заявил на брифинге.

Зеленский рассказал, что он сейчас на месте с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, главой области и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"То, что я сейчас услышал, предложение быстро перечислить 50 млн гривен - они есть в Кабмине - перечислить на то, чтобы помочь людям. .. Нужно очень быстро просчитать и дать компенсации. Временное жилье может быть быстро снято тут… Харьковская область предложила расселить всех", - рассказал он.

Зеленский добавил, что решили предоставить по 300 тысяч гривен каждой семье, которая потеряла дом и каждому человеку по 20 тысяч гривен для поддержки.

"Переселением сейчас занимается глава ВЦА (военно-гражданской администрации)... С этим также на административном уровне поможет областная ВЦА", - заявил Зеленский.

Напомним, из-за пожара в Луганской области умер мужчина, который был в тяжелом состоянии и находился в реанимации с термическими ожогами.

Отметим, к тушению пожара в Луганской области привлекли 444 военных.

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