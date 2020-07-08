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К тушению пожара в Луганской области привлекли 444 военных

Среда 08 июля 2020 обновлено 08:26
К тушению пожара в Луганской области привлекли 444 военных
Фото: пожар в Луганской области (facebook.com/pressjfo)
Автор: Анастасия Рокитна

К тушению пожара задействованы около 60 единиц техники

В Луганской области продолжается масштабный лесной пожар, у которого тры очага. В штабе операции Объединенных сил (ООС) уверяют, что ситуация на передовой полностью контролируется.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сейчас к тушению пожара привлечены 444 военных, задействованы около 60 единиц техники, среди которой даже беспилотные летательные аппараты.

Военные врачебно-сестринские бригады оказывают помощь пострадавшему местному населению. Экипажи санитарных автомобилей и 8 армейских вертолетов Ми-8 также привлечены для ликвидации пожара и его последствий.

К тушению пожара в Луганской области привлекли 444 военныхФото: пожар в Луганской области (facebook.com/pressjfo)

Вместе с тем, в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уточнили, что очаги пожара находятся вблизи с. Смоляниново (кварталы 136, 15, 16, 17, 20, 24), с. Капитановое (кварталы 74, 84, 80, 78) и с. Вороново (кварталы 24, 25, 26, 31, 32, 33).

В результате пожара в с. Смоляниново 23 жилых дома уничтожены, повреждены 36 жилых домов и еще уничтожены 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

Напомним, в Луганской области вспыхнули лесные пожары. Сильный ветер перенес огонь на населенные пункты. В результате этого уже есть жертвы и пострадавшие.

Отметим, что боевики отказались предоставить режим "тишины" из-за пожара под Северодонецком.

РБК-Украина писало, что к ликвидации пожара привлекли более 1000 работников системы МВД и авиацию.

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