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Зеленський прибув у Луганську область та розповів про компенсації через пожежі

Середа 08 липня 2020 оновлено 10:50
Зеленський прибув у Луганську область та розповів про компенсації через пожежі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Потерпілим можуть компенсувати в загальній сумі 50 млн гривень

Президент України Володимир Зеленський прибув у Луганську область, де спалахнули лісові пожежі. Потерпілим можуть надати 50 млн гривень, але рішення ще не прийнято.

Про це він заявив на брифінгу.

Зеленський розповів, що він зараз на місці з Держслужбою з надзвичайних ситуацій, головою області та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

"Те, що я зараз почув, пропозиція швидко перерахувати 50 млн гривень - вони є в Кабміні - перерахувати на те, щоб допомогти людям. .. Потрібно дуже швидко прорахувати і дати компенсації. Тимчасове житло може бути швидко знято тут... Харківська область запропонувала розселити всіх ", - розповів він.

Зеленський додав, що вирішили надати по 300 тисяч гривень кожній родині, яка втратила будинок і кожній людині по 20 тисяч гривень для підтримки.

"Переселенням зараз займається голова ВЦА (військово-цивільної адміністрації)... З цим також на адміністративному рівні допоможе обласна ВЦА", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, через пожежу в Луганській області помер чоловік, який був у важкому стані і знаходився в реанімації з термічними опіками.

Зазначимо, до гасіння пожежі в Луганській області залучили 444 військових.

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