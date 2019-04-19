Зеленский прибыл на дебаты с Порошенко

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Дебаты Порошенко с Зеленским на НСК начнутся в 19:00

На дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля прибыл кандидат в президенты Владимир Зеленский. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

Также РБК-Украина сообщает, что на стадион прибыл кандидат Петр Порошенко. Добавим, дебаты будут проходить в таком же формате, как должны были бы состояться на "Суспільному". Модераторы дебатов - председатель правления "Громадського радіо", ведущий Андрей Куликов и телеведущая ICTV Елена Фроляк.

Формат национальных дебатов предусматривает 36 минут на политическую дискуссию и по 5 минут на вступительное слово и заключительное выступление каждого из кандидатов.

По итогам жеребьевки, дебаты будет начинать команда Владимира Зеленского.

Отметим, ранее представитель Зеленского Сергей Кальченко заявил, что кандидат ограничится мероприятием на НСК и не будет принимать участие в теледебатах на "Суспільном". До этого Центральная избирательная комиссия пошла ему на встречу и перенесла теледебаты на 21:00.

Накануне Зеленский в прямом эфире представил свою команду. В частности, экс-министр финансов Александр Данилюк отвечает за международные отношения, Евгений Комаровский выступает советником по медицине, Ирина Венидиктова отвечает за реформы в судебной системе, Иван Апаршин из команды бывшего кандидата Анатолия Гриценко - эксперт по безопасности и обороны.