ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський прибув на дебати з Порошенком

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 18:48
Зеленський прибув на дебати з Порошенком
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Дебати Порошенка з Зеленським на НСК розпочнуться о 19:00

На дебати на НСК "Олімпійський" 19 квітня прибув кандидат у президенти Володимир Зеленський. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Також РБК-Україна повідомляє, що на стадіон прибув кандидат Петро Порошенко. Додамо, дебати будуть проходити в такому ж форматі, як повинні були б відбутися на "Суспільному". Модератори дебатів - голова правління "Громадського радіо", ведучий Андрій Куликов і телеведуча ICTV Олена Фроляк.

Формат національних дебатів передбачає 36 хвилин на політичну дискусію і по 5 хвилин на вступне слово і заключний виступ кожного з кандидатів.

За підсумками жеребкування, дебати буде починати команда Володимира Зеленського.

Зазначимо, раніше представник Зеленського Сергій Кальченко заявив, що кандидат обмежиться заходом на НСК і не буде брати участь у теледебатах на "Суспільному". До цього Центральна виборча комісія пішла йому на зустріч і перенесла теледебати на 21:00.

Напередодні Зеленський в прямому ефірі представив свою команду. Зокрема, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк відповідає за міжнародні відносини, Євген Комаровський виступає радником з медицини, Ірина Венидиктова відповідає за реформи в судовій системі, Іван Апаршин з команди колишнього кандидата Анатолія Гриценка - експерт з питань безпеки і оборони.

 

Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийНСК Олимпийскийдебаты
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся