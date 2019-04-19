Зеленський прибув на дебати з Порошенком

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Дебати Порошенка з Зеленським на НСК розпочнуться о 19:00

На дебати на НСК "Олімпійський" 19 квітня прибув кандидат у президенти Володимир Зеленський. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Також РБК-Україна повідомляє, що на стадіон прибув кандидат Петро Порошенко. Додамо, дебати будуть проходити в такому ж форматі, як повинні були б відбутися на "Суспільному". Модератори дебатів - голова правління "Громадського радіо", ведучий Андрій Куликов і телеведуча ICTV Олена Фроляк.

Формат національних дебатів передбачає 36 хвилин на політичну дискусію і по 5 хвилин на вступне слово і заключний виступ кожного з кандидатів.

За підсумками жеребкування, дебати буде починати команда Володимира Зеленського.

Зазначимо, раніше представник Зеленського Сергій Кальченко заявив, що кандидат обмежиться заходом на НСК і не буде брати участь у теледебатах на "Суспільному". До цього Центральна виборча комісія пішла йому на зустріч і перенесла теледебати на 21:00.

Напередодні Зеленський в прямому ефірі представив свою команду. Зокрема, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк відповідає за міжнародні відносини, Євген Комаровський виступає радником з медицини, Ірина Венидиктова відповідає за реформи в судовій системі, Іван Апаршин з команди колишнього кандидата Анатолія Гриценка - експерт з питань безпеки і оборони.