У Зеленського анонсували зустріч із королем Чарльзом ІІІ

Прессекретар президента України Сергій Никифоров підтвердив, що Володимир Зеленський перебуває у Лондоні. Крім того, він анонсував низку зустрічей голови держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Никифорова журналістам.

Зокрема, він поінформував, що вже незабаром почнеться зустріч із британським прем'єром Кіром Стармером, а на завтра - із королем Чарльзом ІІІ. Крім того, відбудеться зустріч європейських лідерів. "Так, ми в Лондоні, сьогодні о 17:15 за місцевим буде зустріч зі Стармером. Завтра ще низка двосторонніх зустрічей, зокрема з Королем Чарльзом III і власне зустріч європейських лідерів щодо підтримки України", - сказав прессекретар президента.