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У Зеленського анонсували зустріч із королем Чарльзом ІІІ

Субота 01 березня 2025 17:04
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У Зеленського анонсували зустріч із королем Чарльзом ІІІ Фото: король Британії Чарльз ІІІ (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Едуард Ткач

Прессекретар президента України Сергій Никифоров підтвердив, що Володимир Зеленський перебуває у Лондоні. Крім того, він анонсував низку зустрічей голови держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Никифорова журналістам.

Зокрема, він поінформував, що вже незабаром почнеться зустріч із британським прем'єром Кіром Стармером, а на завтра - із королем Чарльзом ІІІ. Крім того, відбудеться зустріч європейських лідерів.

"Так, ми в Лондоні, сьогодні о 17:15 за місцевим буде зустріч зі Стармером. Завтра ще низка двосторонніх зустрічей, зокрема з Королем Чарльзом III і власне зустріч європейських лідерів щодо підтримки України", - сказав прессекретар президента.

Нагадаємо, раніше ми писали, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме 2 березня в Лондоні українського президента Володимира Зеленського, а також понад десяток європейських лідерів. Сторони обговорюватимуть гарантії безпеки, які континент може запропонувати Києву в разі припинення вогню з Росією.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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