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Зеленський приїхав в Саудівську Аравію говорити про саміт миру

Фото: президент Володимир Зеленський зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський у середу, 12 червня, прибув з візитом до Саудівської Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Як розповів Зеленський, під час свого візиту він зустрівся з його високістю спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

"Обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд. Продовжуватимемо це" - написав Зеленський.

За його словами, також було обговорено підготовку до першого глобального саміту миру, який пройде у Швейцарії.

"Обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку. Україна вдячна Саудівській Аравії за підтримку. Цінуємо прагнення Його Високості допомогти у швидшому відновленні миру", - розповів президент.

Варто зауважити, раніше у ЗМІ заявляось, що Саудівська Аравія не планує брати участь в саміті миру, який пройде у Швейцарії цими вихідними.

Саміт миру

Захід відбудеться 15-16 червня у Швейцарії і буде присвячений обговоренню формули миру президента Володимира Зеленського.

Росія намагається перешкодити проведенню саміту, відмовляючи лояльні до неї країни від участі у ньому. Росію не запросили на саміт, проте передбачається, що вона матиме можливість взяти участь у конференції щодо підсумків саміту.

Участь у саміті підтвердили близько 90 країн, причому частина делегацій буде представлена не на вищому рівні.

Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийСаудівська АравіяСаміт миру