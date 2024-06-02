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Саудівська Аравія не планує брати участь в саміті миру в Швейцарії, - ЗМІ

Ер-Ріяд, Неділя 02 червня 2024 18:15
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Саудівська Аравія не планує брати участь в саміті миру в Швейцарії, - ЗМІ Фото: Саудівська Аравія хоче проігнорувати саміт миру (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Саудівська Аравія не планує брати участь в організованому Україною саміті миру, який пройде в середині червня у Швейцарії.

Про це повідомили джерела німецького агентства DPA, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Інформацію про те, що Саудівська Аравія не планує брати участь у саміті миру, німецьке агентство отримало від джерел в дипломатичних колах в Ер-Ріяді.

Причиною такого рішення Саудівської Аравії нібито є те, що на саміті миру в Швейцарії не буде присутня Росія.

Офіційного підтвердження рішення Саудівської Аравії наразі немає.

Саміт миру у Швейцарії

Україна разом зі Швейцарією організували Глобальний саміт миру, який пройде на швейцарському курорті Бюрґеншток у період 15-16 червня. На саміті очікується участь лідерів десятків країн з усього світу. Однак на цей саміт, який має стати установчим, не запрошена Росія, оскільки її присутність може заблокувати пошук рішень.

Росію, як заявляла українська влада, планують запросити на другий саміт миру, якщо вона висловить справжнє бажання припинити війну в рамках мирного плану, який буде напрацьований після першого саміту миру.

Через те, що Росії не буде в Швейцарії, саміт миру вирішили проігнорувати Китай та Бразилія. Ці країни вже офіційно оголосили про своє рішення. Як заявляв президент України Володимир Зеленський, деякі країни світу допомагають Росії зірвати саміт миру в Швейцарії.

Детальніше про саміт миру у Швейцарії - читайте в матеріалі за цим посиланням.

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Саміт миру Саудовская Аравия
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