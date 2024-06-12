Зеленский приехал в Саудовскую Аравию говорить о саммите мира

Как рассказал Зеленский, во время своего визита он встретился с его высоким наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

"Обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии, отметили хорошую динамику выполнения наших предварительных договоренностей, результативное сотрудничество команд. Будем продолжать это" - написал Зеленский.

По его словам, также была обсуждена подготовка к первому глобальному саммиту мира, который пройдет в Швейцарии.

"Обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития. Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку. Ценим стремление Его Высочества помочь в скорейшем восстановлении мира", - рассказал президент.

Стоит отметить, что ранее в СМИ заявлялось, что Саудовская Аравия не планирует участвовать в саммите мира, который пройдет в Швейцарии в эти выходные.

Саммит мира

Мероприятие состоится 15-16 июня в Швейцарии и будет посвящено обсуждению формулы мира президента Владимира Зеленского.

Россия пытается воспрепятствовать проведению саммита, отказывая лояльные ему страны от участия в нем. Россию не пригласили на саммит, однако предполагается, что у нее будет возможность принять участие в конференции по итогам саммита.

Участие в саммите подтвердили около 90 стран, причем часть делегаций будет представлена не на высшем уровне.

Кто из мировых лидеров приедет в Швейцарию, а кого точно не будет, – читайте в материале РБК-Украина.

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