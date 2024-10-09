Сьогодні, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Хорватії. Планує зустрітись з головою хорватського уряду Андреєм Пленковичем, взяти участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа" й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України.
Як розповів президент, під час зустрічі з Пленковичем, сторони порушать питання:
Фото: Зеленський прибув з візитом до Хорватії (t.me/V_Zelenskiy_official)
Зокрема на саміті у форматі "Україна плюс 12 країн" планують обговорити міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації української формули миру, а також спільне з партнерами реагування на безпекові виклики й взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО.
Останнє засідання саміту"Україна - Південно-Східна Європа" відбулось 28 лютого 2024 року в Афінах. На ньому також був присутній президент. Зокрема на зустрічі зібрались лідери низки країн, а саме Сербії, Молдови, Чорногорії, Греції, Румунії, Косова, Боснії та Герцеговини, Північної Македонії, Болгарії та Хорватії.
Нещодавно Пленкович оголошував, що його країна прийме наступне засідання саміту, яке заплановане на жовтень.
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