Как рассказал президент, во время встречи с Пленковичем, стороны поднимут вопросы:

продолжения оборонного сотрудничества;

реабилитации военных Сил обороны Украины, которые были ранены на передовой;

восстановление Украины.

Фото: Зеленский прибыл с визитом в Хорватию (t.me/V_Zelenskiy_official)

В частности, на саммите в формате "Украина плюс 12 стран" планируют обсудить международные усилия ради приближения мира и реализации украинской формулы мира, а также совместное с партнерами реагирование на вызовы безопасности и взаимодействие на пути к Евросоюзу и НАТО.

Саммит "Украина - Юго-Восточная Европа"

Последнее заседание саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" состоялось 28 февраля 2024 года в Афинах. На нем также присутствовал президент. В частности, на встрече собрались лидеры ряда стран, а именно Сербии, Молдовы, Черногории, Греции, Румынии, Косово, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Болгарии и Хорватии.

Недавно Пленкович объявлял, что его страна примет следующее заседание саммита, которое запланировано на октябрь.