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Зеленський прибув з візитом до Франції

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції. Він візьме участь у заходах, присвячених 80-річчю висадки союзників у Нормандії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"А також - особлива подія, узяти участь у якій для нас дуже почесно: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз", - додав президент. 

Чого очікувати від візиту 

Як розповідало раніше BFMTV, під час візиту президент зустрінеться із французьким колегою Еммануелем Макроном. У Єлисейському палаці відзначили, що зустріч стане продовження конференції на підтримку України, яка відбулася у Парижі 26 лютого. 

Зокрема президент виступить перед Національною асамблеєю Франції й зустрінеться із головою Національної асамблеї Яель Браун-Піве.

Згідно з даними Reuters, лідери країн також можуть порушити питання використання заморожених активів Росії для допомоги Україні.

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Володимир ЗеленськийФранція