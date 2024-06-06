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Зеленский прибыл с визитом во Францию

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию. Он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"А также - особое событие, принять участие в котором для нас очень почетно: празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Это мероприятие и сегодняшний день напоминает о смелости и решимости, проявленных ради свободы и демократии. Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас", - добавил президент. 

Чего ждать от визита

Как сообщало ранее BFMTV, во время визита президент встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Елисейском дворце  отметили, что встреча станет продолжением конференции в поддержку Украины, которая состоялась в Париже 26 февраля.

В частности, президент выступит перед Национальной ассамблеей Франции и встретится с главой Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве.

Согласно данным Reuters, лидеры стран также могут поднять вопрос использования замороженных активов России для помощи Украине.

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Владимир ЗеленскийФранция