Байден та Макрон обговорять можливе використання 300 млрд доларів активів РФ для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американський лідер сьогодні, 5 червня, прибув до Парижу на 80-ту річницю в исадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни, який має назву День Д. Байден проведе у Франції п'ять днів, проведе низку зустрічей та виступить з промовою.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що під час візиту Байден і Макрон обговорять потенційне використання 300 млрд доларів заморожених російських активів для допомоги Україні.