В Україну з візитом прибув президент Фінляндії

Сьогодні, 24 січня, в Україну з робочим візитом прибув президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

"Вітаю в Україні президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу. Дякую за цей візит!", - сказано у повідомленні голови української держави.

Нііністьо вже встиг зустрітися із Зеленським у Києві та провести переговори.