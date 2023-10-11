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Зеленський прибув з візитом до Бельгії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський у середу, 11 жовтня, прибув з візитом до Бельгії. Очікується, що глава держави проведе низку зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo.

Після Румунії український президент приїхав до Бельгії, а саме до Брюсселю. Сьогодні там відбудеться зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Очікується, що Зеленський візьме участь у засіданні "Рамштайну", де також буде глава Пентагону Ллойд Остін та генсек НАТО Єнс Столтенберг. Також президент України зустрінеться з урядом Бельгії.

Варто зазначити, що Бельгії з 1 січня 2024 року головуватиме у Європейському Союзі.

Візит Зеленського до Румунії

Вчора, 10 жовтня, президент України прибув до Румунії з офіційним візитом. В рамках візиту Зеленський зустрівся з лідером Румунії Клаусом Йоханнісом. Обговорив співпрацю між країнами, у тому числі посилення ППО, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, ситуацію в Чорноморському регіоні.

"Рамштайн-16"

Сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі пройде чергова зустріч у форматі "Рамштайн" з оборони України. Також цього ж дня запланована зустріч Ради Україна-НАТО. Від України на "Рамштайн" поїхав міністр оборони Рустем Умєров. 

Чого чекати Україні від "Рамштайну-16" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийБельгия