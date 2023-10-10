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Зеленський прибув до Румунії. Обговорить посилення ППО та архітектуру безпеки

Вівторок 10 жовтня 2023 10:41
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Зеленський прибув до Румунії. Обговорить посилення ППО та архітектуру безпеки Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський прибув до Румунії з офіційним візитом, в рамках якого обговорить з колегою Клаусом Йоханнісом безпекову взаємодію між країнами, у тому числі посилення протиповітряної оборони та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Української держави.

"Бухарест, Румунія. Офіційний візит до наших добрих сусідів, які підтримали нас у найскрутнішу мить і чия підтримка з часом лише зростає.", - розповів український президент.

Зеленський зазначив, що буде радий побачити свого румунського колегу Клауса Йоханніса, з яким має "великий спектр тем для переговорів".

Які теми обсудять

Як розповів президент України, в Румунії сьогодні він буде обговорювати

  • подальшу безпекову взаємодію,
  • розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій,
  • посилення ППО,
  • а також питання "загальної архітектури безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами".

"Цей візит принесе користь обом нашим народам", - наголосив Зеленський.

Зеленський також висловив подяку Румунії за підтримку України.

"Передусім Україна вдячна Румунії за щиру та масштабну допомогу, яка значно посилює наш захист. А також - за максимально конструктивну солідарність, яка дає нашим країнам змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої. Ми вже налагодили співпрацю, яка підтримує стабільність багатьох інших народів, і можемо її ще розширити", - сказав Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, 6 жовтня румунське видання Digi24 вперше повідомило, що президент України Володимир Зеленський цього тижня відвідає Румунію.

Перед цим, 5 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув до іспанської Гранади, де був дводенний саміт на двох рівнях за участі 47 європейських держав, які представляють "Європейське політичне співтовариство".

Глава держави в Італії встиг провести переговори зі своїми колегами. Зокрема, він домовився про постачання ППО в Україну.

Також раніше з'явилися повідомлення, що президент України планує відвідати Португалію. І Київ та Лісабон нібито погоджують дату візиту.

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Володимир Зеленський Румунія
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