RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский прибыл с визитом в Бельгию

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 октября, прибыл с визитом в Бельгию. Ожидается, что глава государства проведет ряд встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.

После Румынии украинский президент приехал в Бельгию, а именно в Брюссель. Сегодня там состоится встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Ожидается, что Зеленский примет участие в заседании "Рамштайна", где также будет глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Также президент Украины встретится с правительством Бельгии.

Следует отметить, что Бельгия с 1 января 2024 года будет председательствовать в Европейском Союзе.

Визит Зеленского в Румынию

Вчера, 10 октября, президент Украины прибыл в Румынию с официальным визитом. В рамках визита Зеленский встретился с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом. Обсудил сотрудничество между странами, в том числе усиление ПВО, развитие авиационной и других оборонных коалиций, ситуацию в Черноморском регионе.

"Раммштайн-16"

Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет очередная встреча в формате "Рамштайн" по обороне Украины. Также в этот же день запланирована встреча Совета Украина-НАТО. От Украины на "Рамштайн" уехал министр обороны Рустем Умеров.

Чего ждать Украине от "Рамштайна-16" - читайте в материале РБК-Украина.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийБельгия