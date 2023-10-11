Зеленский прибыл с визитом в Бельгию

После Румынии украинский президент приехал в Бельгию, а именно в Брюссель. Сегодня там состоится встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Ожидается, что Зеленский примет участие в заседании "Рамштайна", где также будет глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Также президент Украины встретится с правительством Бельгии.

Следует отметить, что Бельгия с 1 января 2024 года будет председательствовать в Европейском Союзе.

Визит Зеленского в Румынию

Вчера, 10 октября, президент Украины прибыл в Румынию с официальным визитом. В рамках визита Зеленский встретился с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом. Обсудил сотрудничество между странами, в том числе усиление ПВО, развитие авиационной и других оборонных коалиций, ситуацию в Черноморском регионе.

"Раммштайн-16"

Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет очередная встреча в формате "Рамштайн" по обороне Украины. Также в этот же день запланирована встреча Совета Украина-НАТО. От Украины на "Рамштайн" уехал министр обороны Рустем Умеров.

Чего ждать Украине от "Рамштайна-16" - читайте в материале РБК-Украина.