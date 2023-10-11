Зустріч у штаб-квартирі НАТО. Чого чекати Україні від "Рамштайну-16"

Сьогодні, 11 жовтня у Брюсселі пройде засідання у форматі "Рамштайн". 16-та зустріч військової коаліції на підтримку України збере представників близько 50 країн, а у складі делегації США з'явиться новий учасник.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: повідомлення пресслужби Пентагону, програма зустрічі міністрів оборони НАТО, публікації Reuters, "Радіо Свобода", "Голос Америки" повідомлення U.S. Mission to NATO та Міністерства оборони Німеччини в соцмережі X (Twitter).

РБК-Україна зібрало все, що відомо про "Рамштайн-16".

Брюссель приймає "Рамштайн-16" та Раду Україна-НАТО

Минулого тижня в Пентагоні анонсували чергове засідання Контактної групи з питань оборони України на 11 жовтня 2023.

Місцем його проведення було оголошено столицю Бельгії, а саме штаб-квартиру НАТО у Брюсселі.

Переговори "Рамштайн" стартують об 11:00 за Києвом. Їх відкриє міністр оборони США Ллойд Остін.

Цього ж дня на 17:00 запланована зустріч Ради Україна-НАТО в рамках засідання міністрів оборони країн Північноатлантичного Альянсу.

Це будуть перші переговори на рівні керівників оборонних відомств країн НАТО після літнього саміту у Вільнюсі, і вперше до союзників приєднається міністр оборони України Рустем Умєров. Як член Ради Україна буде повноправним учасником зустрічі.

Учасники

На 16-й зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть присутні міністри оборони та воєначальники майже з 50 держав-союзників України.

Головою засідання з найпершої зустрічі у квітні 2022 залишається очільник Пентагону Ллойд Остін – ініціатор створення Контактної групи.

Також постійним учасником американської делегації є керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США. Вперше на переговорах "Рамштайн" у цій якості буде присутній генерал Чарльз Браун. Він змінив на посаді Марка Міллі, який пішов у відставку наприкінці вересня.

Українську делегацію на засіданні очолить Міністр оборони Рустем Умєров.

Порядок денний та очікування від зустрічі

Чергові переговори будуть присвячені обговоренню ситуації на полі бою, а також потребам ЗСУ у контрнаступі.

У повідомленні Пентагону йдеться, що на порядку денному 16-го засідання оборонної коаліції буде "поточна ситуація в Україні та підтримка з боку міжнародної спільноти щодо забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту її суверенної території".

На "Рамштайні" очікується, що США оголосить про новий пакет військової підтримки. Згідно з даними "Голосу Америки", його сума може становити близько 200 млн доларів. Зокрема, Штати передадуть боєприпаси для HIMARS, ракети для ППО, артилерійські снаряди 105 мм та 155 мм, протитанкові ракети TOW тощо.

Як заявила очільниця місії США при НАТО Джуліан Сміт, Контактна група зосередиться на питаннях надання боєприпасів та систем ППО.

За її словами, протиповітряна оборона України має вирішальне значення, особливо з настанням холодної пори року, коли російські війська знову можуть вдатися до ударів по критичній інфраструктурі. Сміт також зазначила, що передбачити підсумок зустрічі важко, адже партнери можуть оголосити про допомогу Україні в режимі реального часу.

За день до переговорів стало відомо, що Німеччина готує зимовий пакет військової допомоги для України загальною вартістю 1 млрд євро для захисту критично важливої інфраструктури. До нього увійде зенітний ракетний комплекс Patriot, IRIS-T SLM, IRIS-T SLS, 3 установки Gepard.

Винищувачі для України – ще одна постійна тема обговорення на "Рамштайні". Напередодні засідання з'явилася інформація, що Данія працює над розширенням та поглибленням коаліції F-16.

Підсумки минулого засідання

За результатами "Рамштайну-15" у Німеччині 19 вересня партнери оголосили про нові пакети допомоги:

Данія оголосила про надання 30 танків Leopard 1 і 15 танків Т-72.

оголосила про надання 30 танків Leopard 1 і 15 танків Т-72. Велика Британія зобов'язалася передати Україні десятки тисяч артилерійських снарядів до кінця 2024 року.

зобов'язалася передати Україні десятки тисяч артилерійських снарядів до кінця 2024 року. Німеччина анонсувала новий пакет допомоги, який включає 200 броньованих машин MRAP, боєприпаси для мінометів та артилерії.

анонсувала новий пакет допомоги, який включає 200 броньованих машин MRAP, боєприпаси для мінометів та артилерії. У США повідомили про швидке прибуття танків Abrams на поле бою (25 вересня перша партія цих танків уже була в Україні) та мобілізацію зусиль для надання Україні систем ППО та обладнання для перехоплення.

"Рамштайн-15" став дебютним для нового міністра оборони України Рустема Умєрова. За підсумками зустрічі Умєров повідомив, що партнери домовилися створити Коаліцію можливостей (Capabilities Coalition). Її метою є формування Сил оборони України майбутнього.

Увага коаліції насамперед буде зосереджена на 5 кластерах: ППО, артилерія, авіація, військово-морські сили, бронетехніка. Також одним із напрямків роботи буде IT – для створення єдиної цифрової екосистеми бойового управління та управління оборонними ресурсами Сил оборони.

За словами голови Пентагону Ллойда Остіна, нову коаліцію очолять Естонія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди та Польща. Основні завдання – надання танків Leopard, навчання пілотів на F-16, інформаційні технології та кібербезпека.