Зеленський прибув з візитом до австрійського Відня

Біля президентської канцелярії президента та першу леді України урочисто зустрів федеральний президент Александер Ван дер Беллен - з військовими почестями та спільною фотосесією.

Міжнародні зустрічі

Сьогодні, 16 червня, керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Зеленського очікують чимало міжнародних зустрічей, під час яких порушуватимуться питання:

оборонної підтримки України;

санкцій;

економічної співпраці;

інвестиції в український військово-промисловий комплекс (ВПК).

Водночас Heute писало про візит Зеленського до Відня. Згідно з даними видання, президент зустрінеться з:

Александром Ван дер Белленом;

федеральним канцлером Крістіаном Штоккером;

міністром закордонних справ Беате Майнл-Райзінгер й іншими неназваними міністрами.

Тим часом Axios також стверджує, що президент України зустрінеться на полях саміту G7 з головою Білого дому Дональдом Трампом.