RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский прибыл с визитом в австрийскую Вену

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Вену. Перед этим в Офисе президента (ОП) анонсировали ряд международных встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию прибытия Владимира Зеленского и Первой леди Украины Елены Зеленской в резиденцию президента Австрии.

Возле президентской канцелярии президента и первую леди Украины торжественно встретил федеральный президент Александер Ван дер Беллен - с воинскими почестями и совместной фотосессией.

Международные встречи

Сегодня, 16 июня, руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Зеленского ожидают немало международных встреч, во время которых будут подниматься вопросы:

  • оборонной поддержки Украины;
  • санкций;
  • экономического сотрудничества;
  • инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс (ВПК).

В то же время Heute писало о визите Зеленского в Вену. Согласно данным издания, президент встретится с:

  • Александром Ван дер Белленом;
  • федеральным канцлером Кристианом Штоккером;
  • министром иностранных дел Беате Майнл-Райзингер и другими неназванными министрами.

Между тем Axios также утверждает, что президент Украины встретится на полях саммита G7 с главой Белого дома Дональдом Трампом.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвстрияВенаВладимир Зеленский