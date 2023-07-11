Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО

Зеленський прилетів в аеропорт Вільнюса близько 15:45.

До Вільнюса приїхав не лише президент, а й перша леді України Олена Зеленська.

Цю інформацію журналістам підтвердив прессекретар президента Сергій Никифоров.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Сьогодні у Вільнюсі розпочався саміт країн-членів НАТО. Також у ньому бере участь і Україна.

Київ хоче отримати запрошення приєднатися до Альянсу на саміті. При цьому Україна розуміє, що повноправним членом НАТО може стати лише після закінчення війни з Росією.

При цьому посол Литви в НАТО Дейвидас Матульоніс вважає, що Україна не отримає запрошення в НАТО під час саміту. Проте на ньому буде визначено чіткішу процедуру, за яких умов Україна може його отримати.

Окрім того, президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що на саміті має бути вказаний конкретний механізм вступу України до НАТО.

Окрім запрошення до членства в НАТО, Україна хоче отримати гарантії безпеки від Заходу на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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