Зеленський прибув до Вільнюса на саміт "Бухарестської дев’ятки"

Державний літак з президентом України приземлився в аеропорту Вільнюса приблизно о 10:38.

Фото: Зеленський прибув до Вільнюса (lrt.lt)

Як відомо, Зеленський у Вільнюсі візьме участь у саміті "Бухарестської дев’ятки" та Північних країн у Вільнюсі. Зустріч організовують країни регіону для узгодження своїх позицій напередодні саміту НАТО в Гаазі. Очікується, що на ній обговорять подальшу підтримку України.

Додамо, що та звана "Бухарестська дев’ятка" була створена у 2015 році. До неї входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія.