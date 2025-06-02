Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит "Бухарестской девятки"

Саммит НАТО в Гааге

В Гааге (Нидерланды) 24-25 июня состоится саммит НАТО. СМИ сообщают, что якобы США против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит.

Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию. Он отметил, что не знает, откуда взяла такая информация.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что решение о приглашении Зеленского на саммит принимают не США, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Зеленский подчеркивал, что для Украины важно участие в июньском саммите. По его мнению, если Украину не пригласят, то это будет победой российского диктатора Владимира Путина над НАТО.

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