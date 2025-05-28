Якщо України не буде на саміті НАТО, то це перемога Путіна, - Зеленський

Якщо Україну не запросять на саміт НАТО у червні, то це буде перемогою російського диктатора Володимира Путіна над Альянсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Як зазначив глава держави, Україна отримала сигнали від партнерів щодо участі на саміті НАТО. Але Зеленський наголосив, що Україна хотіла б мати абсолютно відкриту розмову з партнерами.

На його думку, якщо України не буде на червневому саміті НАТО, то це буде перемога Путіна над Альянсом.

"Важливо яка участь і який результат участі для України в цьому саміті. Я думаю, що це правильно і чесно. На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО. Тому рішення за партнерами", - сказав Зеленський.



