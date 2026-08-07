Зеленський прибув до Сербії і розповів про мету візиту

Глава держави підтвердив прибуття до Сербії, і розповів, що сьогодні та завтра заплановані важливі перемовини із сербським президентом Александром Вучичем і прем’єр-міністром Джуро Мацутом.

"Будемо говорити про розширення економічних зв’язків між нашими країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі, які можуть спрацювати для наших народів, безпекові питання", - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна завжди налаштована працювати "конструктивно, взаємовигідно й на основі взаємної поваги".

Це перший офіційний візит Володимира Зеленського до Белграда з часу його перебування на посаді президента України. До цього лідери неодноразово зустрічалися під час міжнародних форумів і самітів за межами своїх країн.