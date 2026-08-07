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Зеленський прибув до Сербії і розповів про мету візиту

19:28 07.08.2026 Пт
2 хв
Глава держави анонсував перемовини з президентом і прем'єром країни
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Український президент у п'ятницю, 7 серпня, прибув до Сербії. На сьогодні та завтра у нього заплановані перемовини з керівництвом країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Глава держави підтвердив прибуття до Сербії, і розповів, що сьогодні та завтра заплановані важливі перемовини із сербським президентом Александром Вучичем і прем’єр-міністром Джуро Мацутом.

"Будемо говорити про розширення економічних зв’язків між нашими країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі, які можуть спрацювати для наших народів, безпекові питання", - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна завжди налаштована працювати "конструктивно, взаємовигідно й на основі взаємної поваги".

Це перший офіційний візит Володимира Зеленського до Белграда з часу його перебування на посаді президента України. До цього лідери неодноразово зустрічалися під час міжнародних форумів і самітів за межами своїх країн.

Коментуючи запитання, чи означає приїзд Зеленського можливе приєднання Сербії до санкцій проти РФ, Александар Вучич наголосив, що Белград визначив свою позицію майже п'ять років тому. За його словами, відтоді вона не змінилася і залишатиметься незмінною й надалі.

Раніше РБК-Україна писало, що перший за понад десять років візит сербського президента до Києва завершився обіцянкою надати допомогу Україні. Водночас Белград не підтримав нові кроки, спрямовані проти Росії.

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Володимир ЗеленськийСербія