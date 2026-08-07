Зеленский прибыл в Сербию и рассказал о целях визита

Украинский президент в пятницу, 7 августа, прибыл в Сербию. Сегодня и завтра у него запланированы переговоры с руководством страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
Глава государства подтвердил прибытие в Сербию и рассказал, что сегодня и завтра запланированы важные переговоры с сербским президентом Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Мацутом.
"Будем говорить о расширении экономических связей между нашими странами, отношениях с Евросоюзом и других вещах, которые могут сработать для наших народов, вопросах безопасности", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина всегда настроена работать "конструктивно, взаимовыгодно и на основе взаимного уважения".
Это первый официальный визит Владимира Зеленского в Белград с момента его пребывания на посту президента Украины. До этого лидеры неоднократно встречались на международных форумах и саммитах за пределами своих стран.
Комментируя вопрос, означает ли приезд Зеленского возможное присоединение Сербии к санкциям против РФ, Александр Вучич подчеркнул, что Белград определил свою позицию почти пять лет назад. По его словам, с тех пор она не изменилась и будет оставаться неизменной и дальше.
Ранее РБК-Украина писала, что первый за более чем десять лет визит сербского президента в Киев завершился обещанием оказать помощь Украине. В то же время Белград не поддержал новые шаги против России.