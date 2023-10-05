Акцент на ППО. Про що Зеленський домовляється в Іспанії: деталі візиту та заяви

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 5 жовтня, перебуває з візитом у Гранаді (Іспанія). Тут він виступив на саміті Європейської політичної спільноти, а також проводить двосторонні зустрічі.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: прес-релізи Офісу президента та заяви Володимира Зеленського на саміті.

Вранці стало відомо, що Зеленський візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти. У своїх соцмережах він повідомив, що наша країна нарівні з іншими європейськими країнами обговорюватиме безпеку та стабільність, а джерела РБК-Україна підтвердили, що президент особисто прибув до Гранади.

На полях саміту пройде робота у загальних форматах та двосторонні зустрічі.

"Ключове для нас, особливо перед зимою, - посилення ППО, і вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Готуємось їх підтвердити та реалізувати", - анонсував Зеленський і додав, що привіз пропозиції щодо посилення європейської безпеки.

Участь у III саміті Європейського політичного співтовариства розпочалася зі спілкування з пресою.

Головні виклики: єдність у Європі та захист України

За словами президента, головний виклик прямо зараз - це збереження єдності у Європі.

"І я говорю не лише про країни ЄС, а й про всю Європу. Я вважаю, що це буде найбільшим викликом. Тому що Росія атакуватиме інформаційно, дезінформацією, фейками", - зазначив Зеленський.

Другим викликом назвав захисний щит на зиму для України.

"Бо взимку на нас буде багато атак різними видами російських ракет, іранськими дронами", - додав він.

Україні ніколи хвилюватися через США. Байден обіцяв 100%-у підтримку

У українського президента запитали, чи хвилюється він з приводу останніх політичних у США. Де після відставки Кевіна Маккартні тривалий час може бути заблоковано роботу Палати представників, без схвалення якої навряд чи Україна отримає додаткові мільярди допомоги.

"Я думаю, в Україні ми перестали хвилюватися з першого дня повномасштабної війни. Пізно нам уже хвилюватись. Я думаю, нам треба працювати", - відповів він.

Зеленський додав, що під час візиту до США американський колега Джо Байден запевнив його у збереженні підтримки як Білого дому, так і обох партій у Конгресі.

"У США складний виборчий період, різні голоси лунають, деякі з них дуже дивні. Ми говоритимемо про це сьогодні", - наголосив він.

Пізніше це питання він підніме під час звернення до учасників саміту.

Іспанія надасть оборонний пакет із ППО та артилерією

На полях саміту Зеленський провів зустріч із в.о. прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчесом. Сторони обговорили новий військовий пакет, куди увійдуть засоби ППО, артилерія та антидронові системи.

Фото: Педро Санчес та Володимир Зеленський обговорили постачання ППО (president.gov.ua)

Крім того, Зеленський висловив сподівання на початок переговорів щодо вступу України до ЄС ще під час головування Іспанії, тобто до кінця 2023 року. Санчес у відповідь запевнив, що Мадрид підтримує вступ України до Євросоюзу.

"Ми поділяємо спільну мету забезпечення безпеки та стабільності нашого спільного європейського будинку", - зазначив він.

Санчес також заявив про намір допомогти у захисті критичної інфраструктури та повторив пропозицію навчання українських військових, а також обіцянку надати техніку для розмінування. Очікується, що Іспанія також допоможе з постачанням енергетичного обладнання напередодні можливих атак.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба підтвердив, що за підсумками візиту до Іспанії українська сторона отримає більше систем ППО. За його словами, Зеленський має конкретні домовленості, але зараз їх не можуть озвучити.

Італія також готує пакет для України

Зеленський також зустрівся з італійською прем'єркою Джорджією Мелоні. І розповів їй про ситуацію на фронті та про українську наступальну операцію.

"Будь-яке ослаблення військової допомоги Україні сприятиме посиленню окупантів та повторним спробам захопити нові українські території", - наголосив він.

У контексті підготовки наступного оборонного пакету від Італії сторони обговорили можливості посилення української ППО для захисту мирних людей та зернової інфраструктури. Найімовірніше, йдеться про Одеський регіон.

Фото: Джорджія Мелоні та Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Окремо було обговорено угоду з Італією про гарантії безпеки для України, а також те, як майбутнє головування Риму в G7 може допомогти українській стороні.

Міністр оборони Гвідо Крозетто підтвердив, що Італія надаватиме військову підтримку Україні, скільки буде потрібно. Хоча місцеві ЗМІ звертають увагу на розбіжності щодо наступного пакету допомоги. Можливо, до нього увійдуть зенітні системи, боєприпаси чи засоби боротьби з дронами, включаючи глушники частот.

Виступ на саміті: основні заяви

Європа має бути єдиною, щоб не перетворитися на Харків

Зеленський на саміті розповів про Харків із населенням 1,2 млн осіб на відстані 40 км від Росії. За його словами, час підльоту ракети С-300 становить менше трьох хвилин і такі ракети зруйнували тисячі будинків, шкіл, церков та інших об'єктів.

Попри це Харків живе та працюють усі ключові інституції. Діти змушені вчитися дистанційно, але місто знайшло один варіант - понад тисячу учнів ходять на заняття на станції метро.

"І метро для міста-мільйонника - єдиний безпечний варіант зібрати дітей разом для навчання у школі. Ось що таке сусідство з Росією... Шановні лідери! Чи достатньо у ваших містах станцій метро, на яких можна було б організувати захищене шкільне навчання дітей, якщо загрози Росії будуть реалізовані? А вона готується їх реалізувати", - наголосив президент.

Заморозка війни призведе до критичного моменту у 2028-му

Зеленський звернув увагу на те, що зараз Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Найбільш небезпечний - пауза у війні, заморожування ситуації, що лише відтягне у часі новий критичний момент.

"Якщо Росії дати адаптуватися зараз, до 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал, і Росія матиме достатньо сили напасти на країни, що знаходяться у фокусі російської експансії. Крім України, це точно країни Балтії і ті країни, на території яких присутні російські контингенти. Це чітка інформація від нашої розвідки", - заявив він.

За його словами, потрібний такий формат підтримки постраждалих націй, щоб руїна більше нікуди не могла поширитися. Україна, Молдова, Грузія та Білорусь потребуватимуть підтримки, щоб не залишити Росії шансів зламати їхній суверенітет.

"Агресора найбільш надійно нейтралізує поразка. Поразка у війні. Саме зараз і в Україні у нас з вами є можливість завдати фундаментальної поразки агресії Росії", - додав він.

Америка переживає політичне торнадо. Але Європа не повинна спускати вітрила

Володимир Зеленський пройшовся і по політичній ситуації у США. На його думку, Америка переживе політичне торнадо завдяки сильній демократії.

"Нещодавно я перебував у Вашингтоні. Спілкувався з президентом Байденом. Спілкувався з конгресменами - обидві партії, обидві палати. Вони абсолютно підтримують захист свободи та розуміють, що Росія та інші вороги нашого з вами способу життя хочуть скористатися наслідками політичних штормів", - зазначив він.

Він також нагадав, що Америка раніше допомагала Європі, і тепер Європі "важливо не ховати вітрила від вітру, намагаючись перечекати шторм", а разом із США захищати спільні цінності та простір свободи.

Перша зустріч із прем'єром Вірменії

На полях саміту у Гранаді Зеленський провів першу зустріч із вірменським прем'єром Ніколом Пашиняном.

"Ми обговорили ситуацію з безпекою на Південному Кавказі. Україна зацікавлена у стабільності регіону та дружніх відносинах з його країнами. Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю та міжрегіональні економічні проекти", - зазначив він.

Фото: Володимир Зеленський вперше зустрівся з Ніколом Пашиняном (president.gov.ua)

Президент опублікував фото з Пашиняном, інших подробиць немає.

Від Франції буде більше гарних новин

На зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном було обговорено зміцнення протиповітряної оборони України, безпеки Одеської області та Чорного моря.

"Усі наші попередні домовленості... втілюються в життя. Буде ще більше добрих новин для наших воїнів", - наголосив Зеленський.