Зеленський вперше з початку великої війни відвідає Румунію, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський відвідає Румунію з робочим візитом. Поїздка може відбутися вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунський телеканал Digi24.

"Президент України Володимир Зеленський наступного тижня прибуде з візитом до Румунії", - повідомляє видання з посиланням на джерела.

Таким чином, це буде перший візит українського президента до Румунії з початку російського вторгнення в Україну.

Зазначається, що візит Зеленського не буде частиною турне кількома країнами. Це буде спеціальний візит лише до Румунії, де глава держави зустрінеться з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом та іншими посадовцями.

В ЗМІ нагадують, що цей візит раніше анонсував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час інтерв'ю Digi24. Він тоді повідомив, що президент Зеленський "незабаром приїде до Румунії".

Також телеканал додає, що президенти України та Румунії вже зустрічалися 5 жовтня в іспанській Гранаді на полях саміту Європейської політичної спільноти.

Закордонні поїздки Зеленського

Нагадаємо, що вчора президент Володимир Зеленський прибув до іспанської Гранади, де проводить дводенний саміт на двох рівнях.

Вчора саміт відбувався за участі 47 європейських держав, які представляють "Європейське політичне співтовариство", засноване рік тому в Празі як своєрідний Альянс у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

При цьому сьогодні в Гранаді проходить неформальна зустріч 27 країн-членів Європейського Союзу.

Глава держави в Італії встиг провести переговори зі своїми колегами. Зокрема, він домовився про постачання ППО в Україну.

При цьому вчора з'явилися повідомлення, що президент України планує відвідати Португалію. І Київ та Лісабон нібито погоджують дату візиту.

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