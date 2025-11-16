ua en ru
Нд, 16 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Зеленський прибув з офіційним візитом до Афін

Неділя 16 листопада 2025 13:05
UA EN RU
Зеленський прибув з офіційним візитом до Афін Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Греції. Його літак вже приземлився в аеропорту Афін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERT NEWS.

За даними ЗМІ, близько 12:30 за місцевим часом в аеропорту імені Елефтеріоса Венізелоса приземлився літак із Зеленським. Афіни стали першою зупинкою його нового європейського турне. Українського лідера в аеропорту зустрів віцепрем’єр Греції Костіс Хадзідакс, з яким Зеленський провів коротку розмову.

Головними темами візиту є створення вертикального коридору транспортування СПГ та підготовка нової енергетичної угоди між Києвом і Афінами. Очікується, що документ посилить енергетичну безпеку України.

У межах перебування в Афінах Зеленський проведе низку зустрічей із керівництвом країни. Спершу, о 13:00, він зустрінеться з президентом Республіки Константіном Тасулою в Президентському палаці. О 13:45 прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс прийме українського лідера у будівлі Максімос. Після переговорів заплановані заяви для преси та розширена зустріч делегацій.

Це вже другий візит Зеленського до Афін - уперше він побував там у серпні 2023 року. Наступними пунктами його європейської поїздки стануть Париж і Мадрид.

Нагадаємо, сьогодні вранці Зеленський оголосив про домовленість із Грецією по газу для України.

"Вже є в нас домовленості про фінансування імпорту газу, і ми закриємо потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари", - зазначив Володимир Зеленський.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Греція Газ Афины
Новини
Армія РФ поступово втрачає контроль над Куп'янськом, - Сили оборони
Армія РФ поступово втрачає контроль над Куп'янськом, - Сили оборони
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе