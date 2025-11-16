Зеленский прибыл с официальным визитом в Афины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Грецию. Его самолет уже приземлился в аэропорту Афин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERT NEWS.

По данным СМИ, около 12:30 по местному времени в аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса приземлился самолет с Зеленским. Афины стали первой остановкой его нового европейского турне. Украинского лидера в аэропорту встретил вице-премьер Греции Костис Хадзидакс, с которым Зеленский провел короткую беседу.

Главными темами визита являются создание вертикального коридора транспортировки СПГ и подготовка нового энергетического соглашения между Киевом и Афинами. Ожидается, что документ усилит энергетическую безопасность Украины.

В рамках пребывания в Афинах Зеленский проведет ряд встреч с руководством страны. Сначала, в 13:00, он встретится с президентом Республики Константином Тасулой в Президентском дворце. В 13:45 премьер-министр Кириакос Мицотакис примет украинского лидера в здании Максимос. После переговоров запланированы заявления для прессы и расширенная встреча делегаций.

Это уже второй визит Зеленского в Афины - впервые он побывал там в августе 2023 года. Следующими пунктами его европейской поездки станут Париж и Мадрид.