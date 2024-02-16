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Зеленський прибув до Німеччини

Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський уже прибув до Берліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в Telegram, Der Spiegel та Pfalz Express.

"Попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир", - повідомив президент. 

 

Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)

Очікується, що Зеленський відвідає Федеральну канцелярію для зустрічі з Шольцем о 12 годині, а незабаром після цього буде підписано угоду з безпеки. Після цього Зеленський та Шольц проведуть прес-конференцію, яку заплановано приблизно на 13:00.

Потім Зеленський зустрінеться із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

А на вечір у Зеленського заплановано поїздку до Парижа, де він має намір підписати другу угоду про безпеку з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Чутки про турне Зеленського столицями Західної Європи

Кілька днів тому Bloomberg повідомляв про те, що президент Володимир Зеленський планує здійснити турне Західною Європою . Зокрема він відвідає Мюнхенську конференцію безпеки.

Перед цим німецьке видання "Tagesspiegel" писало про те, що президент України Володимир Зеленський приїде до Німеччини на Мюнхенську конференцію безпеки .

Глава Мюнхенської конференції безпеки Крістоф Хойсген тоді відмовився підтверджувати такі чутки. При цьому він зазначив, що організатори докладають зусиль, щоб забезпечити присутність Зеленського.

Вчора в Офісі президента підтвердили, що глава держави 16 та 17 лютого відвідає Німеччину та Францію для переговорів із Шольцем та Макроном.

У Єлисейському палаці заявили, що президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський підпишуть угоду про безпеку між двома країнами . Підписання документа відбудеться сьогодні.

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