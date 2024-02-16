Зеленский прибыл в Германию

"Впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Новая архитектура безопасности для Украины, новые возможности. Делаем все, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых украинских условиях и обеспечить надежный мир", - сообщил президент.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)

Ожидается, что Зеленский посетит Федеральную канцелярию для встречи с Шольцем в 12 часов, а вскоре после этого будет подписано соглашение по безопасности. После этого Зеленский и Шольц проведут пресс-конференцию, которая запланирована примерно на 13:00.

Затем Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

А на вечер у Зеленского запланирована поездка в Париж, где он намерен подписать второе соглашение о безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Слухи о турне Зеленского по столицам Западной Европы

Несколько дней назад Bloomberg сообщал о том, что президент Владимир Зеленский планирует совершить турне по Западной Европе. В частности, он посетит Мюнхенскую конференцию безопасности.

Перед этим немецкое издание Tagesspiegel писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Германию на Мюнхенскую конференцию безопасности.

Глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген тогда отказался подтверждать такие слухи. При этом он отметил, что организаторы прилагают усилия, чтобы обеспечить присутствие Зеленского.

Вчера в Офисе президента подтвердили, что глава государства 16 и 17 февраля посетит Германию и Францию для переговоров с Шольцом и Макроном.

В Елисейском дворце заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности между двумя странами. Подписание документа состоится уже сегодня.

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