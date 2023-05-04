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Зеленский прибыл в Нидерланды

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Гаага, Четверг 04 мая 2023 09:21
Зеленский прибыл в Нидерланды Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский после поездки в Финляндию прибыл с визитом в Нидерланды. Местные СМИ уже публикуют кадры его кортежа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Журналисты информируют, что он летел правительственным самолетом Нидерландов.

Источники информационного агентства ANP утверждают, что сегодня у Зеленского запланирована встреча с нидерландским премьер-министром Марком Рютте.

Как известно, это первый визит Зеленского в Нидерланды как главы украинского государства и один из его немногих поездок за пределы Украины с момента начала полномасштабной войны.

Ожидается, что президент Украины выступит сегодня в Гааге с речью под названием "Нет мира без справедливости", а также посетит расследующий преступления, совершенные РФ во время войны против Украины Международный уголовный суд в Гааге.

В то же время точные детали визита главы государства в Нидерланды пока не известны.

В свою очередь, нидерландский эксперт по вопросам Восточной Европы Боб Дин в эфире Nieuwsuur выразил мнение, что украинский президент, вероятно, в своей речи "подчеркнет важность правосудия и возмещения ущерба" в Гааге, как в городе мира и справедливости.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский находился в Финляндии. Он посетил Хельсинки по приглашению финского коллеги Саули Ниинистьо.

Все детали визита Зеленского в Финляндию - читайте в материале РБК-Украина.

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