Зеленський їде до Нідерландів і виступить у Гаазі, - Nieuwsuur
Президент України Зеленський здійснить візит до Нідерландів, де, як очікується, виступить у Гаазі з промовою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nieuwsuur.
За даними видання, глава Української держави вирушить до Нідерландів у четвер, 4 травня. Згідно з програмою, промова президента в Гаазі має назву "Немає миру без справедливості".
Про високий візит також повідомляє інформаційне агентство ANP з посиланням на інсайдерів. Водночас у Нідерландському МЗС не підтвердили, але й не спростували це повідомлення.
Про майбутній візит високого рангу з України також свідчать рухи нідерландської урядової авіації. Так, літак летів із польського аеропорту до Гельсінкі у Фінляндії, де 3 травня був Зеленський.
Згідно з джерелами, урядовий літак зараз прямує до Нідерландів, йдеться у публікації.
Зазначимо, що це стане першим візитом Зеленського до Нідерландів як президента України.
Раніше повідомлялося, що у квітні президент Володимир Зеленський подякував прем'єру Нідерландам Марку Рютте за рішення передати Україні танки Leopard 2, а також за новий пакет допомоги Україні на суму 274 млн євро.
Нагадаємо, що Нідерланди виділяють Україні новий пакет допомоги на суму 274 млн євро, і ці кошти підуть на гуманітарну допомогу та охорону здоров'я.
Також ми писали, що за даними ЗМІ, в Україні незадоволені анонсом візиту Зеленського до Берліна, і поїздку можуть скасувати.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський 3 травня перебував із робочим візитом у Фінляндії.
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