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Зеленський прибув до Лондона після візиту до Франції

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона 15 травня, де проведе переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента у Telegram.

"Велика Британія - лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустрінуся з моїм другом Ріші. Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями", - написав лідер української держави.

Нагадаємо, 13 травня Зеленський відвідав Рим, де зустрівся із президентом та прем'єром Італії, а також провів аудієнцію з Папою Римським.

Після цього він відправився до Німеччини, де поспілкувався з президентом Франк-Вальтер Штайнмайером та з канцлером Олафом Шольцом.

Вчора ввечері Зеленський прибув до Франції та зустрівся з президентом Еммануелем Макроном.

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Володимир ЗеленськийВеликобританіяЛондон