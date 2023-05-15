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Зеленский прибыл в Лондон после визита во Францию

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон 15 мая, где проведет переговоры с премьер-министром Риши Сунаком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента в Telegram.

"Великобритания - лидер, когда речь идет о расширении наших способностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши. Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями", - написал лидер украинского государства.

Напомним, 13 мая Зеленский посетил Рим, где встретился с президентом и премьером Италии, а также провел аудиенцию с Папой Римским.

После этого он отправился в Германию, где пообщался с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и с канцлером Олафом Шольцом.

Вчера вечером Зеленский прибыл во Францию и встретился с президентом Эммануэлем Макроном.

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Владимир ЗеленскийВеликобританияЛондон