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Зеленський прибув у Куп'янськ

Понеділок 18 листопада 2024 18:17
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Зеленський прибув у Куп'янськ Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 18 листопада, прибув у Куп'янськ. До цього він відвідав Покровськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Сьогодні - на фронті. Зараз - Куп’янськ. Вже був у Покровську. У наших бригадах. Привітав хлопців, дівчат - наших воїнів - із Днем сержанта", - розповів Зеленський.

За його словами, він також заслухав доповіді військових командирів. Зокрема, щодо безпекової ситуації, соціальної ситуації на Донеччині та Харківщині.

"Тримаємо наші позиції! Дякую воїнам", - підкреслив президент.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський уже відвідав Покровськ, де також заслухав доповіді щодо оборони міста від росіян.

Активізація РФ під Куп'янськом

Нещодавно українські воїни відбили масштабну атаку ворога на Куп'янськ. Тоді частина росіян для відвернення уваги переодягнулася у форму ЗСУ, та атакувала у чотири хвилі.

Згодом сервіс DeepState писав про те, що після штурмів деякі росіяни розбіглися по будинках у Куп'янську. За словами місцевої влади, окупантів знищили, їм не вдалося закріпитися у місті.

Генштаб ЗСУ наголошує, що Куп'янськ перебуває під контролем Сил оборони України.

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