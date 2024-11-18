ua en ru
Пн, 18 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский прибыл в Купянск

Понедельник 18 ноября 2024 18:17
UA EN RU
Зеленский прибыл в Купянск Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 ноября, прибыл в Купянск. До этого он посетил Покровск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Сегодня – на фронте. Сейчас – Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят, девушек – наших воинов – с Днем сержанта", - рассказал Зеленский.

По его словам, он также заслушал доклад военных командиров. В частности, относительно ситуации безопасности, социальной ситуации на Донетчине и Харьковщине.

"Держим наши позиции! Спасибо воинам", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня Зеленский уже посетил Покровск, где также заслушал доклады по обороне города от россиян.

Активизация РФ под Купянском

Недавно украинские воины отразили масштабную атаку врага на Купянск. Тогда часть россиян для отвлечения внимания переоделась в форму ВСУ и атаковала в четыре волны.

Впоследствии сервис DeepState писал о том, что после штурмов некоторые россияне разбежались по домам в Купянске. По словам местных властей, кафиров уничтожили, им не удалось закрепиться в городе.

Генштаб ВСУ отмечает, что Купянск находится под контролем Сил обороны Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
Снова по графикам. Как долго будут отключения света в Украине и чего ждать зимой
Снова по графикам. Как долго будут отключения света в Украине и чего ждать зимой
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу