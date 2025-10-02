Зеленський прибув до Копенгагену на саміт Євроспільноти

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Копенгагена для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Він провів коротку зустріч з прем'єром Данії Метте Фредеріксен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на данське видання DR.
Як зазначається, Зеленський уже відвідав комплекс Bella Center, де відбувається зустріч, та провів короткі переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
"Ми обговорили кілька питань, зокрема дрони. Україна допомагає Європі та Данії, і ми плануємо посилювати співпрацю. Технології розвиваються дуже швидко, а безпілотники є одним із ключових елементів гібридної війни", - наголосила Фредеріксен.
Очікується, що український президент також виступить із промовою на пленарній частині саміту. Захід у Копенгагені проходить наступного дня після неформальної зустрічі лідерів ЄС, де Зеленський долучався дистанційно.
Зеленський показав перше відео з Данії.
Це зустріч глав держав та урядів понад 40 країн Європи, створена як майданчик для обговорення безпеки, економіки та енергетики.
Ініціатива була започаткована у 2022 році президентом Франції Еммануелем Макроном після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Формат дозволяє об’єднувати країни ЄС та держави поза межами Союзу для координації дій і стратегічного діалогу.
Нагадаємо, РБК-Україна вже писало про заплановану зустріч президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами у Копенгагені.