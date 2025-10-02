Зеленський прибув до Копенгагену на саміт Євроспільноти

Як зазначається, Зеленський уже відвідав комплекс Bella Center, де відбувається зустріч, та провів короткі переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

"Ми обговорили кілька питань, зокрема дрони. Україна допомагає Європі та Данії, і ми плануємо посилювати співпрацю. Технології розвиваються дуже швидко, а безпілотники є одним із ключових елементів гібридної війни", - наголосила Фредеріксен.

Очікується, що український президент також виступить із промовою на пленарній частині саміту. Захід у Копенгагені проходить наступного дня після неформальної зустрічі лідерів ЄС, де Зеленський долучався дистанційно.

Зеленський показав перше відео з Данії.