Зеленский прибыл в Копенгаген на саммит Евросообщества

Как отмечается, Зеленский уже посетил комплекс Bella Center, где проходит встреча, и провел короткие переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"Мы обсудили несколько вопросов, в частности дроны. Украина помогает Европе и Дании, и мы планируем усиливать сотрудничество. Технологии развиваются очень быстро, а беспилотники являются одним из ключевых элементов гибридной войны", - подчеркнула Фредериксен.

Ожидается, что украинский президент также выступит с речью на пленарной части саммита. Мероприятие в Копенгагене проходит на следующий день после неформальной встречи лидеров ЕС, где Зеленский участвовал дистанционно.

Зеленский показал первое видео из Дании.