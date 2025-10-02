Зеленский прибыл в Копенгаген на саммит Евросообщества

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Копенгаген для участия в саммите Европейского политического сообщества. Он провел короткую встречу с премьером Дании Метте Фредериксен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датское издание DR.
Как отмечается, Зеленский уже посетил комплекс Bella Center, где проходит встреча, и провел короткие переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
"Мы обсудили несколько вопросов, в частности дроны. Украина помогает Европе и Дании, и мы планируем усиливать сотрудничество. Технологии развиваются очень быстро, а беспилотники являются одним из ключевых элементов гибридной войны", - подчеркнула Фредериксен.
Ожидается, что украинский президент также выступит с речью на пленарной части саммита. Мероприятие в Копенгагене проходит на следующий день после неформальной встречи лидеров ЕС, где Зеленский участвовал дистанционно.
Зеленский показал первое видео из Дании.
Это встреча глав государств и правительств более 40 стран Европы, созданная как площадка для обсуждения безопасности, экономики и энергетики.
Инициатива была основана в 2022 году президентом Франции Эммануэлем Макроном после полномасштабного вторжения России в Украину.
Формат позволяет объединять страны ЕС и государства за пределами Союза для координации действий и стратегического диалога.
Напомним, РБК-Украина уже писало о запланированной встрече президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Копенгагене.