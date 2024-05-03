Зеленський прибув у Хмельницький і відвідав поранених воїнів

Президент України Володимир Зеленський прибув у Хмельницький. Він відвідав поранених українських захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook.
"Завжди приємно бути з нашими захисниками. Відзначив їх державними нагородами. Дякую за все, що ви робите для нашої держави, за те, що захистили Україну", - зазначив президент.
Зеленський також подякував українським медикам, які повертають воїнів до життя.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. Він відвідав поранених військових, а також перевірив будівництво фортифікацій.
Також глава побував в одному з командних пунктів 41-ї окремої механізованої бригади, яка обороняє Часів Яр.
Перед цим Зеленський також побував у Харківській та Чернігівській областях.
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