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Зеленський прибув у Хмельницький і відвідав поранених воїнів

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський прибув у Хмельницький. Він відвідав поранених українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook.

"Завжди приємно бути з нашими захисниками. Відзначив їх державними нагородами. Дякую за все, що ви робите для нашої держави, за те, що захистили Україну", - зазначив президент.

Зеленський також подякував українським медикам, які повертають воїнів до життя.

 

Візити Зеленського у регіони

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. Він відвідав поранених військових, а також перевірив будівництво фортифікацій.

Також глава побував в одному з командних пунктів 41-ї окремої механізованої бригади, яка обороняє Часів Яр.

Перед цим Зеленський також побував у Харківській та Чернігівській областях.

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Володимир ЗеленськийХмельницький