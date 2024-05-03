Зеленський призначив нового голову Хмельницької ОВА
Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Хмельницької обласної військової адміністрації. Ним став Сергій Тюрін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті глави держави.
"Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - йдеться в документі, датованому 2 травня.
Що відомо про призначення Тюріна
В середині лютого Кабмін погодив призначення Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької обласної військової адміністрації.
Додамо, що з середини березня 2023 року він виконував обов'язки голови Хмельницької обласної військової адміністрації, але офіційного призначення до цього часу не було.
Нагадаємо, в тому ж березні минулого року президент України Володимир Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА. Тюріна тоді призначили тимчасово виконуючим обов'язків глави ОВА замість Сергія Гамалія.
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