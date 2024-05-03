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Зеленський призначив нового голову Хмельницької ОВА

Україна, П'ятниця 03 травня 2024 11:17
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Зеленський призначив нового голову Хмельницької ОВА Фото: Сергій Тюрін став новим головою Хмельницької ОВА (facebook com sergii tiurin public)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Хмельницької обласної військової адміністрації. Ним став Сергій Тюрін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - йдеться в документі, датованому 2 травня.

Що відомо про призначення Тюріна

В середині лютого Кабмін погодив призначення Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької обласної військової адміністрації.

Додамо, що з середини березня 2023 року він виконував обов'язки голови Хмельницької обласної військової адміністрації, але офіційного призначення до цього часу не було.

Нагадаємо, в тому ж березні минулого року президент України Володимир Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА. Тюріна тоді призначили тимчасово виконуючим обов'язків глави ОВА замість Сергія Гамалія.

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