Зеленський призначив нового голову Хмельницької ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ , опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - йдеться в документі, датованому 2 травня.

Що відомо про призначення Тюріна

В середині лютого Кабмін погодив призначення Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької обласної військової адміністрації.

Додамо, що з середини березня 2023 року він виконував обов'язки голови Хмельницької обласної військової адміністрації, але офіційного призначення до цього часу не було.

Нагадаємо, в тому ж березні минулого року президент України Володимир Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА. Тюріна тоді призначили тимчасово виконуючим обов'язків глави ОВА замість Сергія Гамалія.