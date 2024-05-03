Зеленский прибыл в Хмельницкий и посетил раненых воинов

"Всегда приятно быть с нашими защитниками. Отметил их государственными наградами. Спасибо за все, что вы делаете для нашего государства, за то, что защитили Украину", - отметил президент.

Зеленский также поблагодарил украинских медиков, которые возвращают воинов к жизни.