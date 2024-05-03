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Зеленский прибыл в Хмельницкий и посетил раненых воинов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хмельницкий. Он посетил раненых украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.

"Всегда приятно быть с нашими защитниками. Отметил их государственными наградами. Спасибо за все, что вы делаете для нашего государства, за то, что защитили Украину", - отметил президент.

Зеленский также поблагодарил украинских медиков, которые возвращают воинов к жизни.

 

 

Визиты Зеленского в регионы

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Он посетил раненых военных, а также проверил строительство фортификаций.

Также глава побывал в одном из командных пунктов 41-й отдельной механизированной бригады, которая обороняет Часов Яр.

До этого Зеленский также побывал в Харьковской и Черниговской областях.

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Владимир ЗеленскийХмельницкий