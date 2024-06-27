ua en ru
Чт, 27 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський прибув до Брюсселя, де підпише одразу три безпекові угоди

Четвер 27 червня 2024 13:45
UA EN RU
Зеленський прибув до Брюсселя, де підпише одразу три безпекові угоди Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 27 червня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Брюсселя. Підпише ще три двосторонні безпекові угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Як нагадав президент, на днях Україна офіційно розпочала переговори щодо членства в Європейському союзу (ЄС). Сьогодні ж, під час візиту до Брюсселя, він візьме участь у засіданні Європейської ради та подякує лідерам країн-членів блоку за підтримку країни на її шляху до інтеграції.

Зокрема під час візиту Зеленський:

  • зустрінеться з лідерами ЄС й держав-членів та проведе двосторонні перемовини;
  • підпише три безпекові угоди, одна з яких із ЄС;

"Вона (безпекова угода з ЄС, - ред.) вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині", - додав він.

Гарантії безпеки

19 червня Офіс президента заявив про погодження тексту двосторонньої угоди про безпеку з ЄС. Також пізніше угода була схвалена Радою ЄС.

Кожна з угод має спільні особливості, а їх термін дії складає 10 років. Загалом гарантії безпеки передбачають надання Україні підтримки у низці сфер, зокрема гуманітарній, фінансовій та військову. Водночас країни-партнери також надають індивідуальні зобов'язання у рахування можливостей економіки, оборони тощо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Євросоюз Гарантії безпеки
NEWS
Шмигаль після критики Зеленського відправив міністрів до прифронтових регіонів
Шмигаль після критики Зеленського відправив міністрів до прифронтових регіонів
DAILY
Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року