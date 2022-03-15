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Зеленский о преступлениях военных РФ: весь мир видит, что происходит

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Киев, Вторник 15 марта 2022 02:03
Зеленский о преступлениях военных РФ: весь мир видит, что происходит Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Ответственность за преступления несут российские военные. Наказание будет неизбежно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Ответственность за военные преступления лежит на российских военных. За гуманитарную катастрофу ответственность неизбежна. Весь мир видит, что происходит в Мариуполе, Харькове, Гостомеле, Ахтырке, Ирпене. Наши партнеры проинформированы о преступлениях оккупантов против мирных людей и местного самоуправления в областях. За это будет ответ обязательно", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович озвучил основные направления российских атак.

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