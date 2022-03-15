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Зеленський про злочини військових РФ: весь світ бачить, що відбувається

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Київ, Вівторок 15 березня 2022 02:03
Зеленський про злочини військових РФ: весь світ бачить, що відбувається Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Відповідальність за злочини несуть російські військові. Покарання буде неминуче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Відповідальність за військові злочини лежить на російських військових. За гуманітарну катастрофу відповідальність неминуча. Весь світ бачить, що відбувається в Маріуполі, Харкові, Гостомелі, Охтирці, Ірпені. Наші партнери поінформовані про злочини окупантів проти мирних людей та місцевого самоврядування в областях. За це буде відповідь обов'язково", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович озвучив основні напрямки російських атак.

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