Мариуполь, зона ООС и Николаев. Арестович назвал главные линии наступления оккупантов
Фото: Алексей Арестович (president.gov.ua)
Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович озвучил основные направления российских атак на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.
"Сейчас определилось точно, куда противник наступает. Это Мариуполь, это зона ООС и Николаев. Еще пару "кишок" они пустили на Кривой Рог, но их там хорошо встретили", – заявил Арестович.
В свою очередь Генштаб ВСУ анонсировал наступление врага на Угледар. Тем временем российские оккупанты в очередной раз остановили гуманитарную помощь для заблокированного Мариуполя.
К слову, наступление российских войск на Киев сорвано Вооруженными силами Украины.
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