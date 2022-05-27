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Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нідерландів посилення обороноздатності ЗСУ

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Київ, П'ятниця 27 травня 2022 00:56
Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нідерландів посилення обороноздатності ЗСУ Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Шляхи посилення української армії, а також підвищення її здатності оборонятися і відбивати атаки окупантів президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Глава держави також поінформував главу уряду про ситуацію на полі бою, а також про посилення активності російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, саме Росія повинна зробити перший крок для переговорів, зокрема, відвести свої війська на позиції станом до 24 лютого 2022 року.

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Володимир Зеленський Збройні сили України Нідерланди Марк Рютте
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