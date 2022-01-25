Зеленский о возможности встречи лидеров в "Нормандии": розовых очков нет

"Завтра состоится встреча советников нормандского формата. Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов для будущего наступления мира в Украине", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что не испытывает детских иллюзий и смотрит сквозь розовые очки на возможность встречи в нормандском формате на уровне лидеров.

"Но есть надежда, покой, выдержка и работа 24 на 7. А значит, будет результат. А значит, будет и мир", - подчеркнул Зеленский.